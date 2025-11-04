Nuovi pullman diretti per Courmayeur e Chamonix

Con l'avvicinarsi della stagione invernale, FlixBus inaugura collegamenti diretti in autobus tra Genova e il Monte Bianco. Le nuove tratte, già acquistabili su sito e app, saranno operative da domenica 14 dicembre per circa un mese e collegheranno il capoluogo ligure con Courmayeur e Chamonix. 🔗 Leggi su Genovatoday.it