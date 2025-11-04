Nuovi investimenti nelle frazioni Dai marciapiedi ai parcheggi I lavori ora proseguono a Ventena
Il Comune di Montevarchi investe ancora nelle frazioni. Dopo quanto già fatto nei mesi scorsi sempre in alcune arterie stradali gestite dall’amministrazione Silvia Chiassai Martini, stavolta a beneficiare di importanti lavori sarà la zona di Ventena con un progetto che riguarderà la sicurezza pedonale e il potenziamento dei parcheggi. Un’area, questa, ritenuta strategica per la mobilità e la sicurezza del territorio comunale volto a migliorare la qualità di vita di tutti i residenti, per rendere decisamente più sicuro e funzionale il collegamento viario e a incrementare i posti auto. Un’esigenza che ha come primo obiettivo quello di potenziare l’accessibilità sotto ogni punto di vista migliorando al tempo stesso il contesto ambientale e infrastrutturale della frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Oltre 110 alloggi di risulta ristrutturati e nuovi investimenti per l’edilizia residenziale pubblica - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi investimenti nelle frazioni. Dai marciapiedi ai parcheggi. I lavori ora proseguono a Ventena - Dopo quanto già fatto nei mesi scorsi sempre in alcune arterie stradali gestite dall’amministrazione Silvia Chiassai Martini, stavolta a benefic ... Riporta msn.com
Nuovi marciapiedi, sanpietrini e segnaletica: Roma stanzia 58 milioni di euro per la manutenzione delle strade - Il programma completo, i cui dettagli verranno resi noti nei prossimi giorni, prevede interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali con contestuale aggiornamento della segnaletica. romatoday.it scrive
Nuovi marciapiedi in piazza d’Appiano - PONSACCOLavori in corso, dal primo settembre, in piazza d’Appiano, per il rifacimento dei marciapiedi. Segnala lanazione.it