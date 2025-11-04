nuovi investimenti nelle frazioni dai marciapiedi ai parcheggi i lavori ora proseguono a ventena

Il Comune di Montevarchi investe ancora nelle frazioni. Dopo quanto già fatto nei mesi scorsi sempre in alcune arterie stradali gestite dall’amministrazione Silvia Chiassai Martini, stavolta a beneficiare di importanti lavori sarà la zona di Ventena con un progetto che riguarderà la sicurezza pedonale e il potenziamento dei parcheggi. Un’area, questa, ritenuta strategica per la mobilità e la sicurezza del territorio comunale volto a migliorare la qualità di vita di tutti i residenti, per rendere decisamente più sicuro e funzionale il collegamento viario e a incrementare i posti auto. Un’esigenza che ha come primo obiettivo quello di potenziare l’accessibilità sotto ogni punto di vista migliorando al tempo stesso il contesto ambientale e infrastrutturale della frazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

