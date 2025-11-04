Nuovi fondi per i centri antiviolenza novaresi

Oltre 500 mila euro destinati al rafforzamento della rete regionale antiviolenza, con interventi che interesseranno anche il territorio di Novara.La misura permetterà di attivare nuovi sportelli e rafforzare le attività dei centri antiviolenza già presenti nella provincia, garantendo un presidio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Altre letture consigliate

Regione Lombardia stanzia 497mila euro per il progetto “SMART”. L’assessore La Russa: “Prevenzione e presenza capillare nei Comuni, la sicurezza resta una priorità”LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/11/sicurezza-stradale-arrivano-nuovi-fondi-p Vai su Facebook

#Exor lancia un bond da 600 milioni di euro: nuovi fondi anche per rifinanziare i debiti. I dettagli dell'emissione - X Vai su X

Violenza di genere: dalla Regione Piemonte oltre 500 mila euro per nuovi centri antiviolenza - La Giunta regionale del Piemonte ha approvato oggi, lunedì 3 novembre, i criteri per destinare 500. atnews.it scrive

Cinque nuovi centri antiviolenza e 12 sportelli in Piemonte: 500 mila euro per l’aiuto alle donne - Le risorse, stanziate dalla Regione Piemonte con fondi nazionali, serviranno a potenziare i servizi di ascolto e sostegno alle vittime di violenza e ai loro figli ... Lo riporta msn.com

Regione Piemonte, 500mila euro per nuovi centri antiviolenza - 000 euro al rafforzamento della rete antiviolenza sul territorio, con l'obiettivo di realizzare nuovi Centri antiviolenza ... Secondo msn.com