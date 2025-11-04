Nuovi fondi per i centri antiviolenza novaresi

Novaratoday.it | 4 nov 2025

Oltre 500 mila euro destinati al rafforzamento della rete regionale antiviolenza, con interventi che interesseranno anche il territorio di Novara.La misura permetterà di attivare nuovi sportelli e rafforzare le attività dei centri antiviolenza già presenti nella provincia, garantendo un presidio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

