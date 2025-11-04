Nuova vita per il campo sportivo Angelo Fontana di Palidoro
Fiumicino, 4 novembre 2025 – “Dopo svariati anni si è giunti finalmente alla completa ristrutturazione e ammodernamento del campo sportivo Angelo Fontana di Palidoro: spalti, spogliatoi, servizi di ristoro e servizi igienici”, ha dichiarato l’Assessore Angelo Caroccia. Le novità. La nuova struttura comprende: una tribuna coperta da 200 posti a sedere, un campo da calcio a 11 in pozzolana delle dimensioni di 103×65 metri e un campo da calcio a 5 in erba sintetica. L’intera area, che si estende su circa 13.000 metri quadrati, afferma l’assessore A. Caroccia, è situata in una zona del territorio comunale dove la presenza di impianti sportivi è limitata, rappresentando così un importante punto di riferimento per tutto il quadrante cittadino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
News recenti che potrebbero piacerti
Uno spettacolo dal libro dello scrittore che dà nuova vita a Ulisse, tra mito e attualità - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: nuova Kombat 25 anni dopo,la vestono in campo 18 squadre - Diciotto squadre in campo in tutto il mondo, da Genoa e Fiorentina al Vasco da Gama, con la nuova Kombat. msn.com scrive
La nuova vita di Bojan Krkic: affiancherà il direttore sportivo Deco - Il Barcellona ha ora una nuova figura all'interno dell'organigramma societario: si tratta di Bojan Krkic, ex attaccante cresciuto nella cantera blaugrana. Da tuttomercatoweb.com
Sinner, il ritorno in campo e la nuova vita: «Ho cambiato il mio gioco dopo aver perso contro Alcaraz agli Us Open» - Jannik Sinner torna in campo dopo il ko in finale agli Us Open e l'addio al primo posto mondiale ora nelle mani del rivale Carlos Alcaraz, lo fa a Pechino. Come scrive leggo.it