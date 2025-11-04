Nuova vita per il campo sportivo Angelo Fontana di Palidoro

Fiumicino, 4 novembre 2025 – “Dopo svariati anni si è giunti finalmente alla completa ristrutturazione e ammodernamento del campo sportivo Angelo Fontana di Palidoro: spalti, spogliatoi, servizi di ristoro e servizi igienici”, ha dichiarato l’Assessore Angelo Caroccia. Le novità. La nuova struttura comprende: una tribuna coperta da 200 posti a sedere, un campo da calcio a 11 in pozzolana delle dimensioni di 103×65 metri e un campo da calcio a 5 in erba sintetica. L’intera area, che si estende su circa 13.000 metri quadrati, afferma l’assessore A. Caroccia, è situata in una zona del territorio comunale dove la presenza di impianti sportivi è limitata, rappresentando così un importante punto di riferimento per tutto il quadrante cittadino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it