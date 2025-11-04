Nuova sede per l' ambulatorio vaccinale di Vasto che lascia i locali del distretto sanitario
L’ambulatorio vaccinale del Servizio di igiene epidemiologia e sanità pubblica (Siesp) di Vasto si è trasferito. La struttura ha lasciato i locali del distretto sanitario ed è ora operativa nella nuova sede di via dei Conti Ricci 107.Il trasferimento, disposto dalla direzione del Siesp della Asl. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altre letture consigliate
La nuova sede comunale di Polizzi Generosa: un evento storico per la città La comunità di Polizzi Generosa ha vissuto un momento di straordinaria importanza storica. Oltre ogni più rosea aspettativa, un intero popolo ha partecipato e condiviso l’emozione del - facebook.com Vai su Facebook
Centro vaccinale, l’Ast: pronta la nuova sede - "La Direzione Strategica Aziendale della Ast Ancona e la Direzione del Dipartimento di Prevenzione comunica che il Servizio Vaccinale di Senigallia è ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Farmacia Garau: una nuova sede con ambulatori - Un trasferimento importante per tutto il paese quello della Farmacia Garau che l’altro pomeriggio ha inaugurato la nuova sede sulla... Segnala lanazione.it