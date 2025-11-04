Nuova sede per l' ambulatorio vaccinale di Vasto che lascia i locali del distretto sanitario

L’ambulatorio vaccinale del Servizio di igiene epidemiologia e sanità pubblica (Siesp) di Vasto si è trasferito. La struttura ha lasciato i locali del distretto sanitario ed è ora operativa nella nuova sede di via dei Conti Ricci 107.Il trasferimento, disposto dalla direzione del Siesp della Asl. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

