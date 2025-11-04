Nuova sede di Fratelli d' Italia a Rimini presto l' inaugurazione Una squadra unita e vicina alle persone
Grande partecipazione alla serata di presentazione del progetto “Right Direction”, l'associazione che segna la nascita della nuova sede di Fratelli d'Italia a Rimini, con oltre cento persone tra cittadini, amministratori e rappresentanti istituzionali.Il coordinamento comunale di Fratelli. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
