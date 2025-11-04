Nuova Orchestra Scarlatti A San Marcellino l’oboista Fabien Thouand solista di prestigio internazionale
La Nuova Orchestra Scarlatti con Fabien Thouand: un omaggio al classicismo europeo. La Nuova Orchestra Scarlatti continua l’attività prevista per il 2025 con un appuntamento d’eccezione: domenica 9 novembre 2025 ore 19, a Napoli in Largo San Marcellino 10, presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, l’Orchestra incontra uno dei più prestigiosi strumentisti del momento, l’oboista francese Fabien Thouand, per l’occasione direttore e solista in un programma che prevede due bellissime pagine musicali del secondo ‘700: “La casa del diavolo”, sinfonia di Luigi Boccherini carica di fremiti, slanci, sospensioni fino alla turbinosa ‘ciaccona rappresentante l’inferno’, secondo la definizione dello stesso autore (omaggio al Don Juan di Gluck, ma anche presagio preromantico); il “Concerto per oboe e orchestra K 314” di W. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
