Nuova manifestazione dei Giovani Palestinesi a Bologna

Ancora una manifestazione di piazza organizzata dai Giovani Palestinesi. Il presidio è stato chiamato per le ore 18 di oggi, martedì 4 novembre, in piazza San Francesco. La scelta non è casuale: oggi è la Giornata delle forze armate e l’appello dei manifestanti è proprio “contro la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it