Nuova manifestazione dei Giovani Palestinesi a Bologna
Ancora una manifestazione di piazza organizzata dai Giovani Palestinesi. Il presidio è stato chiamato per le ore 18 di oggi, martedì 4 novembre, in piazza San Francesco. La scelta non è casuale: oggi è la Giornata delle forze armate e l’appello dei manifestanti è proprio “contro la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il 6 e 7 novembre 2025 saremo a Orienta Talenti, la nuova manifestazione dedicata all’orientamento e alla formazione, al MIND – Milano Innovation District! Saremo pronti ad accogliere studenti, neodiplomati e giovani in cerca di nuove opportunità. Potrai sco - facebook.com Vai su Facebook
Nuova manifestazione a Bologna sabato 11 ottobre: in piazza i ‘reduci’ della Flotilla: Bologna, 9 ottobre 2025 – Ancora una manifestazione, dopo quelle che negli ultimi giorni hanno deturpato e offeso il centro della città. Ma questa volta, si… http://dlvr.it/TNZj4 - X Vai su X
Giovani palestinesi, nuovo corteo oggi a Bologna: “Il 4 Novembre non è la nostra festa” - I soldi delle armi vengono dalle scuole, dalle università, dagli ospedali”. Come scrive msn.com
Corteo pro Pal, ma a Sesto San Giovanni. In testa Mohammad Hannoun: "Con la Palestina fino alla liberazione" - Cambio di scenario per la consueta manifestazione a sostegno della Palestina che da mesi si tiene a Milano il sabato. Si legge su milanotoday.it
Manifestazione nazionale per Gaza a Roma il 4 ottobre: orari e percorso del corteo, tutte le strade chiuse - La manifestazione nazionale per Gaza, organizzata dalle associazioni palestinesi in Italia, si terrà a Roma sabato 4 ottobre ... Come scrive fanpage.it