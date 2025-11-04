Nuova intimidazione alla sindacalista per la casa | Tre in un mese hanno colpito la mia abitazione

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imbrattata con vernice la porta di casa della sindacalista dell’Unione Inquilini. È il terzo episodio in due mesi. Il sindacato parla di escalation e chiede un incontro urgente col prefetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Non potevi restare a casa a cucinare?”: insulti sessisti alla sindacalista Cgil a un tavolo di lavoro - Il 50% dei pazienti colpiti da tumore dello stomaco è malnutrito, condizione che determina gravi conseguenze, come ridotta tolleranza alle terapie, peggiore ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Stella di David sul cofano e gomme squarciate all’auto della sindacalista per la casa: “Mi attaccano per il mio lavoro” - Ruote squarciate e una grande stella di David incisa con forza sulla carrozzeria del cofano della sua auto. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Intimidazione Sindacalista Casa