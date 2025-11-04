Nuova intimidazione alla gip di Lecce Francesca Mariano | testa di capretto sulla tomba del padre
È stata la stessa gip del tribunale di Lecce, Francesca Mariano, a fare la macabra scoperta, insospettita dal cattivo odore: nel cimitero di Galatina, in provincia di Lecce, qualcuno aveva lasciato la testa mozzata di un capretto ed un coltello sulla tomba di suo padre, all’interno di un vaso. Per gli investigatori non ci sono dubbi: è un chiaro messaggio intimidatorio nei suoi confronti. Non il. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Lecce, nuova intimidazione alla giudice Mariano: testa di capretto e coltello sulla tomba del padre - X Vai su X
Cerignola, nuova intimidazione al Bar Reale: il Comitato Commercianti attacca l’amministrazione comunale - facebook.com Vai su Facebook
Intimidazione a gip Lecce, Palmisano (M5S): 'Inaudita gravità dell’accaduto. Vicinanza alla giudice Mariano ed alla sua famiglia' - "La violenta intimidazione, non la prima, subita dalla gip Francesca Mariano rappresenta una ferita che colpisce le Istituzioni in ogni sua forma. Segnala giornaledipuglia.com
Nuova intimidazione alla gip di Lecce Francesca Mariano: testa di capretto sulla tomba del padre - È stata la stessa gip del tribunale di Lecce, Francesca Mariano, a fare la macabra scoperta, insospettita dal cattivo odore: nel cimitero di Galatina, in ... Da gazzettadelsud.it
Intimidazione a gip Lecce, Donno (M5s) 'gesto inaccettabile' - "Massima solidarietà e vicinanza alla giudice del tribunale di Lecce, Francesca Mariano, per la nuova gravissima intimidazione subita. Come scrive ansa.it