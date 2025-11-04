È stata la stessa gip del tribunale di Lecce, Francesca Mariano, a fare la macabra scoperta, insospettita dal cattivo odore: nel cimitero di Galatina, in provincia di Lecce, qualcuno aveva lasciato la testa mozzata di un capretto ed un coltello sulla tomba di suo padre, all’interno di un vaso. Per gli investigatori non ci sono dubbi: è un chiaro messaggio intimidatorio nei suoi confronti. Non il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nuova intimidazione alla gip di Lecce Francesca Mariano: testa di capretto sulla tomba del padre