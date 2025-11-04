Nuova contestazione a Fiano e Bernini a Ca’ Foscari | Negano il genocidio di Israele – Video
Ancora in strada contro Emanuele Fiano a Venezia. Accompagnato dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini, l’ex deputato del Pd è tornato all’università Ca’ Foscari, dove lo scorso 27 ottobre era stato contestato e gli era stato impedito di parlare. Il presidente di Sinistra per Israele è stato nuovamente oggetto di una protesta. “Siamo qui per dire che contestare un politico dentro un’università è un diritto, tanto più contestare un politico che nega il genocidio del popolo palestinese, che fa la sinistra per Israele mentre Israele stermina i palestinesi, commette crimini di genocidio e fa di tutto per impedire che esista uno Stato palestinese”, ha detto il segretario nazionale Fronte della Gioventù Comunista Paolo Spena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
