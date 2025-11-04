Nuova comandante della polizia locale a Baveno

A Baveno arriva una nuova comandate per la polizia locale, Martina Negri."Siamo certi - affermano il sindaco Alessandro Monti e l'assessore Massimo Tamburini - che saprà svolgere con competenza, dedizione e spirito di servizio il suo importante ruolo, nel segno della continuità e dell’impegno che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it