Nuova comandante della polizia locale a Baveno
A Baveno arriva una nuova comandate per la polizia locale, Martina Negri."Siamo certi - affermano il sindaco Alessandro Monti e l'assessore Massimo Tamburini - che saprà svolgere con competenza, dedizione e spirito di servizio il suo importante ruolo, nel segno della continuità e dell’impegno che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altre letture consigliate
VALSUSA, NUOVO COMANDANTE DEGLI ALPINI ALLA CASERMA ASSIETTA: IL TENENTE CARRATURO https://www.valsusaoggi.it/valsusa-nuovo-comandante-degli-alpini-alla-caserma-assietta-il-tenente-carraturo/ Foto di Ivo Blandino #oulx #nuovo #co - facebook.com Vai su Facebook
Nuova sede per la polizia locale a Sanluri - Inaugurata la nuova sede della Comando di Polizia Locale di Sanluri che è stata dedicata a Ignazio Porru scomparso improvvisamente nel 2007 mentre ricopriva il ruolo di comandante della Polizia Locale ... Si legge su ansa.it
Menchetti: “Scontro sul nuovo comandante della polizia municipale a pochi mesi dal voto” - “Chiedo dunque al Sindaco se intenda, a pochi mesi dalla fine del mandato, dare seguito alla richiesta del sindacato, il cui eventuale accoglimento implicherebbe una modifica della struttura organizza ... msn.com scrive
Insediata la nuova Commissione tecnica di Polizia locale della Regione Piemonte - Ne fa parte anche Silvano Sillano, Comandante del Corpo di Polizia municipale della Città di Nizza Monferrato ... Riporta atnews.it