Nuoro banda specializzata in assalti armati | ecco come agivano

Operazione della Polizia nei confronti dei componenti di una banda specializzata in assalti con armi ed esplosivi a furgoni portavalori, bancomat e depositi dei Monopoli di Stato. Sei le persone arrestate. Un centinaio di operatori della Polizia di Stato è impegnato nelle esecuzioni delle ordinanze di custodia cautelare e in numerose perquisizioni su tutto il territorio della provincia di Nuoro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nuoro, banda specializzata in assalti armati: ecco come agivano

