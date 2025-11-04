Nuoro assaltavano i portavalori con esplosivi | commando arrestato

Si muovevano come un commando, con il volto coperto e armi da guerra in pugno. Nei video delle telecamere di sorveglianza di una banca si vede tutto: uno piazza l'esplosivo al bancomat, un altro fa il palo pronto a sparare. Una banda organizzata, spietata, capace di assalti fulminei ai portavalori e furti nei depositi di Stato. In queste ore la svolta: sei uomini di Orgosolo e Siniscola, nel nuorese, sono stati arrestati dalla Polizia per aver messo a segno una serie di colpi, tra cui quello al deposito dei Monopoli di Prato Sardo, dove erano sparite sigarette per 300mila euro. L'inchiesta, partita dopo l’assalto armato da 90mila euro di bottino a un furgone della Mondialpol nella provincia di Nuoro, ha permesso di ricostruire mesi di attività criminale: azioni pianificate nei minimi dettagli e una rete di appoggi sul territorio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nuoro, assaltavano i portavalori con esplosivi: commando arrestato

All'operazione, tuttora in corso, partecipano circa cento agenti impegnati su tutta la provincia di Nuoro.

