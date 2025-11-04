Nude look | abiti trasparenti che si credono eleganti l’autunno bollente delle celebrities

Settembre e ottobre 2025 sono stati mesi roventi per le celebrity, novembre non sembra da meno. Tra red carpet, sfilate e premiere, il nude look si è imposto come il trend più audace della stagione. Tessuti impalpabili, giochi di trasparenze e tagli sensuali hanno dominato le scene. Alcune vip hanno trovato il perfetto equilibrio tra eleganza e provocazione, altre. hanno superato il limite. Tutto inizia a Venezia. Valeria Golino con un look vedo-non-vedo Pucci Il nude look ha iniziato a farsi notare già durante la Mostra del Cinema di Venezia 2025, dove il red carpet si è trasformato in una passerella di trasparenze. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

