Novembre cambia volto | dal dominio dell’anticiclone alle prime piogge diffuse
Roma - La prima metà del mese segnata da stabilità e temperature miti, ma dal 10 novembre il tempo vira verso un quadro più dinamico e piovoso.?? 3-10 novembre: alta pressione e clima stabile Nella prima settimana di novembre il protagonista sarà un promontorio anticiclonico che si estenderà sull’intero Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di tempo stabile e asciutto. I cieli resteranno sereni o poco nuvolosi, con nebbie mattutine sulle pianure del Nord e temperature diurne piuttosto gradevoli, oscillanti tra 15 e 22 °C. Solo sul finire del periodo si intravedono i primi segnali di cambiamento, con nuvolosità crescente e piogge sparse attese su Sardegna e Sicilia, preludio a un peggioramento più marcato. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
