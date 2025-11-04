Novak Djokovic | Io non gioco a tennis solo per i risultati sono ancora motivato per nuove sfide
Novak Djokovic è chiaramente uno dei due grandi osservati speciali (insieme a Lorenzo Musetti) al via dell’ATP 250 di Atene, ultimo appuntamento prima delle Finals di Torino che scatteranno domenica 9 novembre. Il fuoriclasse serbo torna in azione quest’oggi nella capitale greca contro il cileno Alejandro Tabilo dopo aver rinunciato al Masters 1000 di Parigi con l’obiettivo di conquistare il titolo in questo torneo praticamente di casa, essendo diretto da suo fratello. “ Molti pensavano che dopo aver vinto l’oro olimpico avrei concluso la mia carriera, ma io non gioco a tennis solo per i risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it
