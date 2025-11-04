Novak Djokovic debutta vincendo ad Atene Tabilo dura un set

Novak Djokovic apre il suo cammino all’ATP 250 di Atene con una vittoria. Il serbo s’impone sul cileno Alejandro Tabilo (che non aveva ancora mai battuto, né mai gli aveva strappato un set) per 7-6(3) 6-1 in un’ora e 39 minuti e adesso attende il vincitore del match successivo, quello che vede confrontarsi il qualificato americano Eliot Spizzirri e il portoghese Nuno Borges. Come al solito, peraltro, quando l’ex numero 1 scende in campo entrano in scena record di vario genere, come vedremo. Non si può dire che la risposta di Atene alla presenza di Djokovic sia piccola: OAKA si riempie in maniera assai significativa, con tutto il primo anello gremito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Novak Djokovic debutta vincendo ad Atene, Tabilo dura un set

