A Selva di Val Gardena è arrivata la magia della prima neve. In diretta dal cuore del paese, il video mostra una nevicata spettacolare che ha trasformato la località altoatesina in un autentico presepe. Le luci calde del campanile e delle case imbiancate contrastano con il bianco intenso dei fiocchi che scendono senza sosta, creando un'atmosfera sospesa e incantata. Lo scenario, condiviso sui social, cattura la bellezza pura delle Dolomiti in versione invernale, con i tetti e le strade già coperti da una coltre bianca. È un anticipo d’inverno che regala emozioni e meraviglia, ricordando quanto la montagna sappia sorprendere anche in pieno autunno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Notte incantata a Selva di Val Gardena, la prima neve trasforma il paese