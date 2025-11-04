Notte di Halloween nessuna autorizzazione | niente festa
Volantini e tam tam sui social, passaparola, inviti e ingresso a 15 euro: tutto sembrava pronto per la sera di Halloween, nella notte tra venerdì e sabato, ma qualcosa è andato storto (la Scia) e la grande festa in maschera in programma nella notte dei fantasmi e delle streghe al Lido, con più di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Grande Fratello. . La notte di Halloween ha portato dubbi, scintille e duri scontri nella Casa #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Rave party di Halloween per mille ragazzi tra 15 e 18 anni: blitz dei carabinieri fa saltare la festa. Mancavano le autorizzazioni - Il 31 ottobre doveva svolgersi una festa in un’area agricola in via Palestro a Ponte San Nicolò ... Segnala ilgazzettino.it
Rave party, notte di musica, balli e alcol in val Canzoi. La rabbia del sindaco: «Nessuna autorizzazione per l'evento» - Musica, balli, alcool e molto altro: rave party nell'incontaminata Val Canzoi nella notte tra sabato e domenica alla presenza di centinaia di persone. Riporta ilgazzettino.it
Monza, controlli nella notte di Halloween: locale chiuso per gravi irregolarità - Polizia Locale in azione: riscontrata assenza del piano antincendio e del piano di emergenza; mancanza delle certificazioni dell’impianto elettrico ... Lo riporta msn.com