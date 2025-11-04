Note di storia | incontri su musica arte e potere

Tornano Note di storia, una serie d’incontri organizzati dalla Scala con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e dedicati a “ Musica, intellettuali, censura ” dalla storia della musica e letteratura. Come in “Anna A.” di Silvia Colasanti, opera commissionata dalla Scala, fino al 1° dicembre, omaggio alla poetessa Anna Achmatova, emblema della persecuzione dei letterati sotto Stalin; e Šostakovi? nel 50esimo anniversario della scomparsa, il 7 dicembre il Teatro inaugura con “ Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk ”, simbolo della censura teatrale e musicale, tematica ancora attuale. Primo incontro oggi, ore 18, Ridotto dei Palchi della Scala; “Da Leningrado a Milano: e Pasternak, la libertà ritrovata” con Bidussa, storico delle idee, Fondazione Feltrinelli, e Ortombina, Sovrintendente e Direttore artistico scaligero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Note di storia: incontri su musica, arte e potere

