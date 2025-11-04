Nos presenta le Truffle nights | nove serate tra tartufo bianco d’alba e musica dal vivo
La Dolce Vita d’autunno prende forma ad Alberobello. Dal 7 al 16 novembre (con pausa il 12), il ristorante NOS - Il sapore della Dolce Vita, inaugura le Truffle Nights: nove serate dedicate al tartufo bianco d’Alba Tartufè, alla musica dal vivo e a un modo di vivere la cena che è lento, immersivo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Questa settimana presenta per la vendita questa splendida dimora del XVI secolo a (), nel cuore delle colline marchigiane, trasformata e avviata come elegante attività di agriturismo. La proprietà si estende su oltre 15 - facebook.com Vai su Facebook