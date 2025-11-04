Nordio è il più ricco Meloni dimezza i redditi | le dichiarazioni di ministri e parlamentari

Giorgia Meloni dimezza i redditi mentre Carlo Nordio è il “Paperone” tra i ministri del governo. Sul sito della Camera sono state pubblicate le dichiarazioni dei membri dell’esecutivo, a partire dalla presidente del Consiglio: nel 2024 Meloni ha guadagnato 180.031 euro, ovvero meno della metà rispetto ai 459.460 euro dell’anno precedente. L’imposta lorda a suo carico è stata di 69.340 euro, con 6.274 euro di detrazioni. Nella documentazione viene riportato anche l’acquisto definitivo della prima casa, ovvero l’abitazione del Torrino oggetto di un’interrogazione parlamentare. Nordio è il ministro più ricco: ecco tutte le dichiarazioni dei redditi pubblicate. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

