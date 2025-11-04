Nord sud ovest est | al via il 3 novembre a Torino le riprese della nuova stagione sulla storia degli 883
Dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre), Nord Sud Ovest Est – una produzione Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia – in otto nuovi episodi racconterà le vicende che portarono al secondo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. La nuova stagione è scritta da Sydney Sibilia, Francesco Agostini, Marco Pettenello, e diretta da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e dalla regista piemontese Alice Filippi. Saranno 4 i giorni di riprese realizzati con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, tra varie location del centro città. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
Leggi anche questi approfondimenti
I professionisti dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest saranno a disposizione per rispondere alle domande e offrire consigli utili a chi desidera partecipare ai programmi di screening - facebook.com Vai su Facebook
Nord Sud Ovest Est: gli 883 tornano su Sky - Otto episodi per rivivere l’avventura di Max e Mauro, tra la nascita di un secondo album e il cambiamento di un'amicizia ... Si legge su globalist.it
TELEVISIONE - Le riprese di «Nord Sud Ovest Est», la storia degli 883, in questi giorni a Torino - Otto nuovi episodi che raccontranno le vicende che portarono al secondo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente ... Secondo quotidianocanavese.it
A Torino tornano gli anni ’90 con le riprese della nuova serie Nord Sud Ovest Est sugli 883 - Quattro giorni di set nel centro città con Film Commission Torino Piemonte ... Scrive mentelocale.it