Nord sud ovest est | al via il 3 novembre a Torino le riprese della nuova stagione sulla storia degli 883

Dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre), Nord Sud Ovest Est – una produzione Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia – in otto nuovi episodi racconterà le vicende che portarono al secondo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. La nuova stagione è scritta da Sydney Sibilia, Francesco Agostini, Marco Pettenello, e diretta da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e dalla regista piemontese Alice Filippi. Saranno 4 i giorni di riprese realizzati con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, tra varie location del centro città. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

