Nord sud ovest est | al via il 3 novembre a Torino le riprese della nuova stagione sulla storia degli 883

Dopo  Hanno Ucciso l’Uomo Ragno  (tra le serie Sky Original più viste di sempre),  Nord Sud Ovest Est   – una produzione Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia – in  otto nuovi episodi  racconterà le vicende che portarono al secondo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.  La  nuova stagione  è scritta da Sydney Sibilia, Francesco Agostini, Marco Pettenello, e diretta da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano e dalla  regista piemontese Alice Filippi.  Saranno  4 i giorni di riprese  realizzati  con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, tra  varie location del centro città. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

