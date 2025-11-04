Nord Stream Kuznietsov è in sciopero della fame
AGI - Serhii Kuznietsov, il 49enne ex capitano delle milizie ucraine accusato di essere uno dei coordinatori dell' esplosione ai gasdotti Nord Stream, avvenuta nel settembre 2022, e attualmente in carcere alla Dozza di Bologna, ha iniziato lo sciopero della fame. Lo comunica il suo avvocato, Nicola Canestrini, precisando che "dal 31 ottobre rifiuta il cibo per chiedere il rispetto dei propri diritti fondamentali, tra cui il diritto a un'alimentazione adeguata, a un ambiente salubre, a condizioni di detenzione dignitose e a pari trattamento con gli altri detenuti in materia di visite familiari e accesso alle informazioni". 🔗 Leggi su Agi.it
