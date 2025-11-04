Non voglio Laura Pausini al funerale di mio padre – la cugina della cantante si sfoga dopo l’incidente mortale
Sabrina Pausini, cugina della cantante Laura Pausini e figlia di Ettore Pausini, l’uomo che è rimasto ucciso in un grave incidente stradale il 1 novembre 2025 si è sfogata sui social contro la famiglia di Laura spiegando che il loro legame è solo “sulla carta” e che non vuole vederli ai funerali perché “a loro di noi non è mai interessato nulla” Ettore Pausini, lo zio di Laura Pausini – (fonte TgCom24 – Facebook) Stando a quanto riporta Repubblica, Sabrina Pausini all’indomani dell’incidente che ha causato la morte del padre, avrebbe detto su Facebook: “Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela sottolineo che è solo sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
