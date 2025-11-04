Non sto rifiutando un figlio sto cercando di capire se posso permettermelo | lettera da una trentenne italiana nel Paese con la natalità più bassa d’Europa

La storia di una trentenne che abita la statistica: 900 euro di affitto per un monolocale, lavori intermittenti, un futuro da negoziare. Dietro la sua vita precaria si riflettono i numeri dell’Italia di oggi: natalità al minimo, un solo figlio per donna (se arriva), meno certezze e tante domande in più sul come e sul quando. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Non sto rifiutando un figlio, sto cercando di capire se posso permettermelo»: lettera da una trentenne italiana nel Paese con la natalità più bassa d’Europa

