Non stiamo più insieme Dopo 11 anni e 2 figlie è addio anche per la coppia di Canale 5 | l’annuncio
Era una delle storie d’amore più amate nate sotto le luci del Grande Fratello, e per anni aveva fatto sognare migliaia di fan. Oggi però la favola tra due grandi ex protagonisti del reality è arrivata al capolinea. Dopo undici anni insieme, la coppia ha annunciato ufficialmente la separazione. A farlo è stata lei, attraverso un lungo e toccante post sui social, nel quale ha chiesto “rispetto e delicatezza” per il momento che stanno vivendo. I due si erano conosciuti nel 2014 nella Casa più spiata d’Italia, dove tra confessionali e sguardi complici era nato un sentimento autentico, capace di resistere al tempo e alla notorietà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
