Roma, 4 novembre 2025 – “Comandiamo che si avvisino i governatori delle province, affinché sappiano che non si deve ordinare alcuna nuova opera, prima che non si siano completate quelle iniziate dai loro predecessori, con la sola eccezione della edificazione dei templi”. Attualizzato, il monito dell’imperatore Costantino Augusto evidenzia la necessità di prendersi cura del proprio patrimonio culturale. Beni la cui manutenzione, in una città come Roma, deve spesso scendere a patti con le risorse limitate a disposizione. I vigili del fuoco sono dentro la Torre dei Conti e continuano a estrarre i detriti, sia con la macchina aspiratori e sia con le mani, per tentare di salvare l'operaio rimasto intrappolato, Roma, 03 novembre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Non solo la Torre dei Conti, i tesori fragili di Roma: dal Foro ai templi. Oltre 50 beni a rischio crollo