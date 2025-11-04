Non siamo mamme ma genitori Le parole sono importanti

Ogni volta che invece del termine «genitore» usiamo a sproposito la parola «mamma» contribuiamo a dare una certa interpretazione della realtà, che discrimina in primo luogo i papà, ma non solo loro. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Non siamo «mamme», ma «genitori». Le parole sono importanti

