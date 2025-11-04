Non si può più dire niente | Cathy La Torre presenta il manuale per comunicare con rispetto

Cathy La Torre presenta “Non si può più dire niente”, guida pratica al linguaggio inclusivo. Tour dal 4 novembre in sei città italiane. “Non è vero che “non si può più dire niente”. Si può dire tutto. Ma oggi non puoi più farlo senza che qualcuno te ne chieda conto. E questa non è la fine della libertà: è l’inizio della consapevolezza. Possiamo ancora dire tutto, ma possiamo – e dobbiamo – imparare a dirlo meglio”. È con queste parole, stampate anche sul retro di copertina, che Cathy La Torre introduce il suo nuovo libro: edito da Roi Edizioni, si intitola “Non si può più dire niente”. Manuale di sopravvivenza tra politicamente corretto e linguaggio inclusivo (221 pp – 22€). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

