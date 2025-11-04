Non si accorge del camion fermo e si schianta con l' auto contro la pedana idraulica

ANCONA – Intervento della Croce Gialla nel pomeriggio di oggi in via Martiri della Resistenza. Un 60enne alla guida della sua auto non si sarebbe accorto della presenza sulla carreggiata di un camion, finendo per andare addosso alla pedana idraulica del mezzo pesante, fortunatamente urtandolo dal. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

