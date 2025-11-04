Non segna ma trascina | perché il momento no di Lautaro non preoccupa l' Inter

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capitano nerazzurro è a secco da quattro giornate? Non filtra alcuna preoccupazione: il Toro resta un riferimento per lo spogliatoio, specie per i giovani, in campo lavora per la squadra e domani ritrova la Champions, con cui ha feeling. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

non segna ma trascina perch233 il momento no di lautaro non preoccupa l inter

© Gazzetta.it - Non segna, ma trascina: perché il momento no di Lautaro non preoccupa l'Inter

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Segna Trascina Perch233 Momento