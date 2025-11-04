Non segna ma trascina | perché il momento no di Lautaro non preoccupa l' Inter
Il capitano nerazzurro è a secco da quattro giornate? Non filtra alcuna preoccupazione: il Toro resta un riferimento per lo spogliatoio, specie per i giovani, in campo lavora per la squadra e domani ritrova la Champions, con cui ha feeling. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
