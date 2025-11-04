Non permetterti Amici 25 Veronica Peparini esplode contro Alessandra Celentano | lite choc

Nel daytime del 4 novembre di Amici 25 su Canale 5 è esploso un nuovo scontro tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Il confronto è nato da una lezione organizzata in autonomia dalla maestra classica, con l’obiettivo di lavorare sulle fragilità di Alex, allievo di latino. In pochi minuti lo studio si è trasformato in un ring dialettico, tra richiami di metodo, ruoli e rispetto delle competenze. Secondo la ricostruzione proposta in puntata, la Celentano aveva chiamato Alex per una “sessione speciale” contro l’ansia da palcoscenico, puntando su esercizi mirati a sciogliere blocchi e timori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

