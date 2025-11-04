Non li voglio al funerale Ettore Pausini la figlia Sabrina contro la cugina Laura e la famiglia

Caffeinamagazine.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna la notizia della tragedia che ha tolto la vita a Ettore Pausini — 78 anni, travolto mentre era in bicicletta lungo gli Stradelli Guelfi — ha scosso una famiglia e riacceso i riflettori su legami di parentela che, per la figlia della vittima, valgono solo “sulla carta”. A urlare il dolore e lo sdegno è stata Sabrina, la figlia, che con un post affidato ai social ha scaricato amarezza e rabbia: “A quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale”,. Il rapporto con la cugina più celebre, la cantante il cui nome è inevitabilmente rimbalzato sulle cronache, viene così ricondotto dalla famiglia a un legame formale, ma non affettivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

voglio funerale ettore pausiniLaura Pausini, la figlia dello zio morto la attacca: «Non le è mai fregato niente di noi, non la voglio al funerale» - ovvero la tragica morte del 78enne investito da un pirata della strada mentre percorreva in ... Si legge su msn.com

voglio funerale ettore pausiniEttore Pausini ucciso da auto pirata, la figlia: “Parentela famosa solo sulla carta, mai fregato nulla di noi” - L’amaro sfogo di Sabrina Pausini, figlia di Ettore, il 78enne investito e ucciso da un’auto pirata mentre andava in bici a Bologna ... fanpage.it scrive

voglio funerale ettore pausiniLo sfogo social di Sabrina Pausini dopo la morte del padre, travolto e ucciso da un'auto pirata - Lo sfogo social di Sabrina Pausini dopo la morte del padre, travolto e ucciso da un'auto pirata ... Come scrive tpi.it

Cerca Video su questo argomento: Voglio Funerale Ettore Pausini