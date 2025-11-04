Non li voglio al funerale Ettore Pausini la figlia Sabrina contro la cugina Laura e la famiglia

A Bologna la notizia della tragedia che ha tolto la vita a Ettore Pausini — 78 anni, travolto mentre era in bicicletta lungo gli Stradelli Guelfi — ha scosso una famiglia e riacceso i riflettori su legami di parentela che, per la figlia della vittima, valgono solo “sulla carta”. A urlare il dolore e lo sdegno è stata Sabrina, la figlia, che con un post affidato ai social ha scaricato amarezza e rabbia: “A quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. E io non li voglio al funerale”,. Il rapporto con la cugina più celebre, la cantante il cui nome è inevitabilmente rimbalzato sulle cronache, viene così ricondotto dalla famiglia a un legame formale, ma non affettivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it