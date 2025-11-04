Non le frega niente | zio di Laura Pausini morto l’ira della cugina

A più di ventiquattro ore dalla morte di Ettore Pausini, zio della celebre cantante Laura Pausini, il silenzio dell’artista ha sollevato un vero caso familiare. L’uomo, 78 anni, è stato investito da un pirata della strada mentre percorreva in bicicletta gli Stradelli Guelfi a Bologna. Un dramma che ha sconvolto la comunità locale, ma che ha anche fatto emergere tensioni mai sopite tra i membri della famiglia Pausini. A parlare pubblicamente non è stata la cantante, ma la cugina Sabrina Pausini, figlia della vittima, che ha espresso un profondo risentimento nei confronti dei parenti più noti, prendendo nettamente le distanze dal nome della star. 🔗 Leggi su Tvzap.it

