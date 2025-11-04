Non le frega niente | zio di Laura Pausini morto l’ira della cugina
A più di ventiquattro ore dalla morte di Ettore Pausini, zio della celebre cantante Laura Pausini, il silenzio dell’artista ha sollevato un vero caso familiare. L’uomo, 78 anni, è stato investito da un pirata della strada mentre percorreva in bicicletta gli Stradelli Guelfi a Bologna. Un dramma che ha sconvolto la comunità locale, ma che ha anche fatto emergere tensioni mai sopite tra i membri della famiglia Pausini. A parlare pubblicamente non è stata la cantante, ma la cugina Sabrina Pausini, figlia della vittima, che ha espresso un profondo risentimento nei confronti dei parenti più noti, prendendo nettamente le distanze dal nome della star. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È l’auto che ha travolto Ettore Pausini, zio della cantate Laura - facebook.com Vai su Facebook
Laura Pausini e lo zio investito, la cugina Sabrina contro la cantante: «Non le è mai fregato niente di noi, non la voglio al funerale» - A più di ventiquattro ore dalla morte dello zio Ettore Pausini, investito da un pirata della strada mentre percorreva in bici gli Stradelli Guelfi a Bologna, Laura Pausini non ... Scrive ilmessaggero.it
Laura Pausini, la rabbia della cugina: “Non le è mai fregato nulla, non venga al funerale di papà” - L’incidente mortale che ha coinvolto Ettore Pausini, 78 anni, fratello di Fabrizio Pausini e zio della celebre cantante Laura Pausini, continua a scuotere ... Da thesocialpost.it
Laura Pausini: morte zio Ettore, cugina Sabrina attacca: “Non la voglio funerale”/ “Parentela solo su carta” - Laura Pausini: morte zio Ettore, cugina Sabrina attacca: "Non li voglio funerale... Riporta ilsussidiario.net