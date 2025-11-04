L’ingegnere Michele Nicastri ha confessato l’omicidio di Collegno. Collegno, provincia di Torino. È la notte tra il 22 e il 23 ottobre quando un silenzio quasi irreale viene squarciato da grida disperate: quelle di Marco Veronese, 39 anni, imprenditore, padre di tre figli. Sono le 1:30 quando viene aggredito all’angolo tra via Sabotino e corso Francia, a pochi metri dalla casa in cui era tornato a vivere dopo la separazione. Un uomo incappucciato lo insegue, lo raggiunge, lo colpisce almeno dieci volte. Una vicina osserva tutto dal balcone. Racconterà ai carabinieri: “Non ha detto una parola. Era freddo, glaciale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Non l’aveva mai visto prima: Marco Veronese ucciso dal fidanzato dell’ex nella guerra sull’affido dei figli