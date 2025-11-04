Non ho nessun dubbio | sicuramente Ken Shiro Risponde senza esitazione alla domanda su chi sia il suo preferito fra i personaggi da lui creati Tetsuo Hara per la prima volta a Lucca Comics

L ucca, 3 nov. (askanews) – “Non ho nessun dubbio: sicuramente Ken Shiro”. Risponde senza esitazione alla domanda su chi sia il suo preferito fra i personaggi da lui creati Tetsuo Hara, leggenda del manga e creatore (insieme a Buronson), di “ Ken il Guerriero” (Hokuto no Ken), uno dei fumetti giapponesi più famosi al mondo, con cui sono cresciute intere generazioni. Leggi anche › Viaggio nel Giappone degli Yokai (i mostri della tradizione) Tetsuo Hara a Lucca Comics. “Ci sono tutti i miei sogni di ragazzo in Ken Shiro anche da questo punto di vista è il personaggio che amo di più disegnare, ma anche il mio preferito in generale”, ha detto il mangaka per la prima volta in Italia, ospite al Lucca Comics&Games grazie alla collaborazione con Panini Comics – che per l’occasione ha presentato due edizioni speciali di “Ken il Guerriero” – Coamix Inc. 🔗 Leggi su Iodonna.it

