Non ho dubbi su Wirtz del Liverpool
2025-11-03 21:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il centrocampista del Liverpool Florian Wirtz arriverà bene ad Anfield – secondo il suo ex allenatore Xabi Alonso. Il nazionale tedesco ha faticato sin dal suo trasferimento estivo da 100 milioni di sterline, ma ha avuto un ruolo chiave nella vittoria della Bundesliga da parte del Bayer Leverkusen di Alonso nel 2024. Ha segnato 57 gol in 197 partite con il Leverkusen, ma non ha ancora segnato per il Liverpool – dove lo stesso Alonso ha trascorso cinque anni da giocatore. Alonso ha detto: “Non ho dubbi, è solo questione di tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
