Non è più socialmente pericoloso | revocata la sorveglianza speciale a un ex calciatore

Agrigentonotizie.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La pericolosità sociale non è più attuale”: la Corte d’Appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha revocato la sorveglianza speciale nei confronti di Daniele Fragapane, 40 anni, originario di Santa Elisabetta. L’uomo era stato coinvolto nel 2018 nell’inchiesta “Montagna”, con l’accusa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 232 Pi249 Socialmente Pericoloso