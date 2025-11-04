Non è più socialmente pericoloso | revocata la sorveglianza speciale a un ex calciatore
“La pericolosità sociale non è più attuale”: la Corte d’Appello di Palermo, sezione misure di prevenzione, ha revocato la sorveglianza speciale nei confronti di Daniele Fragapane, 40 anni, originario di Santa Elisabetta. L’uomo era stato coinvolto nel 2018 nell’inchiesta “Montagna”, con l’accusa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondisci con queste news
Simone Monteverdi è incapace di intendere e di volere, ma è pericoloso socialmente. Per questo il ventunenne chiavarese che nel settembre del 2024 ha ucciso la nonna, Andreina Canepa (di 82 anni), è stato assolto dalle accuse di omicidio - facebook.com Vai su Facebook
Sterminò la famiglia nel 1998: Elia Del Grande evade da una comunità nel Modenese. È caccia al killer in tutta Italia. “È socialmente pericoloso.” #Tg1 Alfredo Ranavolo - X Vai su X