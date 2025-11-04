Non è il Massimo

Di Massimo D'Alema, uomo del quale non si afferra mai del tutto quello che dice, e quando lo afferri è anche peggio, non abbiamo mai capito un paio di cose. Se il comunismo ha iniziato a fargli schifo quando è diventato ricco, o già prima; e se è tanto contento del fatto che la Cina dominerà il mondo perché così si dimostra che avevano ragione i comunisti, oppure c'è anche qualche altro motivo. Insomma, è proprio per interpretarlo meglio che leggiamo ogni nuova intervista di D'Alema. Come quella, bellissima, che ha rilasciato ieri ad Aldo Cazzullo sul Corriere della sera. E lì, a parte la promozione di Elly Schlein (un conto è difendere la sinistra, un altro è difenderne i fallimenti), ci siamo trovati d'accordo con lui su molte cose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

