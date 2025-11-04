Non diffamò il sindaco Critiche legittime Assolto Loris Anchesi

Uscite le motivazioni della vertenza giudiziale tra il consigliere Loris Anchesi e l’allora sindaco di Minucciano Nicola Poli. Il fatto trae origine da un articolo pubblicato da un quotidiano il 4112021, che avrebbe dovuto riportare un comunicato del gruppo consiliare di minoranza, capeggiato da Loris Anchesi. Dopo l’articolo, l’allora sindaco Poli aveva sporto querela ritenendolo diffamatorio. Nell’articolo, strutturato come una intervista a Loris Anchesi, si attribuiva al sindaco Poli la nomina diretta di un incarico professionale del Comune di Minucciano al geometra Pancetti, figlio dell’assessora Anna Paladini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

