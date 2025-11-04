Notizia fresca giunta in redazione: Nel 2020, il Leeds United è tornato in Premier League dopo un’assenza di 16 anni rovinata da anni di cattiva gestione finanziaria, scarsa proprietà e arroganza generale dentro e fuori dal campo. Con quella promozione arrivò una manna finanziaria e il Leeds reagì rapidamente battendo il record di trasferimenti, che era rimasto dall’arrivo di 18 milioni di sterline di Rio Ferdinand dal West Ham nel novembre 2000, quasi 20 anni prima. L’uomo incaricato di segnare i gol per mantenere il Leeds in Premier League è stato il nazionale spagnolo Rodrigo Moreno, arrivato dal Valencia con un contratto da 27 milioni di sterline, firmando nel frattempo un contratto quadriennale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

"Non credo che tornerò" L'ex attaccante del Leeds United riflette sui giorni di Elland Road e sul ritorno delle competizioni più importanti