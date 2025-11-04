Giiornaliste in piazza per dire basta all'uso distorto e violento dell'immagine femminile nei media e nei social. L'iniziativa, dal titolo “Non con la mia faccia”, si terrà mercoledì 5 novembre alle ore 11:30 in Piazza Capranica, Roma, con un flash mob simbolico promosso dal gruppo Giornaliste Italiane. L'azione collettiva vuole denunciare l'abuso delle immagini delle donne modificate e manipolate con l'Intelligenza artificiale. Il messaggio è chiaro: “Non con la mia faccia” significa rifiutare che il volto o l'identità di una persona vengano usati per scopi contrari alla dignità e alla verità dopo i recenti casi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Non con la mia faccia”, il flash mob delle Giornaliste Italiane