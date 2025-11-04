Non con la mia faccia il flash mob delle Giornaliste Italiane
Giiornaliste in piazza per dire basta all'uso distorto e violento dell'immagine femminile nei media e nei social. L'iniziativa, dal titolo “Non con la mia faccia”, si terrà mercoledì 5 novembre alle ore 11:30 in Piazza Capranica, Roma, con un flash mob simbolico promosso dal gruppo Giornaliste Italiane. L'azione collettiva vuole denunciare l'abuso delle immagini delle donne modificate e manipolate con l'Intelligenza artificiale. Il messaggio è chiaro: “Non con la mia faccia” significa rifiutare che il volto o l'identità di una persona vengano usati per scopi contrari alla dignità e alla verità dopo i recenti casi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SABATO 8 Novembre - ore 18:30 Piazza Matteotti (di fronte al monumento dedicato ai caduti) Catanzaro Centro Flash mob FACCIAMO RUMORE Ad un anno dal lancio della campagna nazionale R1PUD1A, Emergency Catanzaro vuole riportare al centro dell - facebook.com Vai su Facebook
“Mia nonna investita a Salvator Rosa ha fratture multiple e un 78enne rischia la vita” flash mob dei cittadini - "Mia nonna è la donna coinvolta nel terribile incidente avvenuto a via Salvator Rosa. Come scrive fanpage.it