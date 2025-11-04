Non con la mia faccia flash mob contro la diffusione di materiale pornografico usando l’intelligenza artificiale Giornaliste italiane
Di seguito il comunicato: “Non con la mia faccia #iodenuncio” questo il titolo del flash mob organizzato da Giornaliste italiane per domani, 5 novembre 2025. Alle ore 11.30 l’associazione si ritroverà in piazza Capranica a Roma per esprimere vicinanza alle tante donne e colleghe vittime della diffusione in rete di materiale pornografico realizzato con l’intelligenza artificiale utilizzando i loro volti. Obiettivo della mobilitazione è puntare l’attenzione dell’opinione pubblica su un fenomeno grave e in crescita e invitare le vittime a denunciare: con la legge promossa dal governo e approvata dal Parlamento, infatti, in Italia è stata introdotta una tutela penale specifica che punisce con la reclusione da uno a cinque anni “chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità” L'articolo “Non con la mia faccia”, flash mob contro la diffusione di materiale pornografico usando l’intelligenza artificiale Giornaliste italiane proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SABATO 8 Novembre - ore 18:30 Piazza Matteotti (di fronte al monumento dedicato ai caduti) Catanzaro Centro Flash mob FACCIAMO RUMORE Ad un anno dal lancio della campagna nazionale R1PUD1A, Emergency Catanzaro vuole riportare al centro dell Vai su Facebook
“Non con la mia faccia”, il flash mob delle Giornaliste Italiane - Giiornaliste in piazza per dire basta all’uso distorto e violento dell’immagine femminile nei media e nei social. Scrive iltempo.it
“Non con la mia faccia”, flash mob contro la diffusione di materiale pornografico usando l’intelligenza artificiale Giornaliste italiane - “Non con la mia faccia #iodenuncio” questo il titolo del flash mob organizzato da Giornaliste italiane per domani, 5 novembre 2025. Riporta noinotizie.it