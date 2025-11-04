Di seguito il comunicato: “Non con la mia faccia #iodenuncio” questo il titolo del flash mob organizzato da Giornaliste italiane per domani, 5 novembre 2025. Alle ore 11.30 l’associazione si ritroverà in piazza Capranica a Roma per esprimere vicinanza alle tante donne e colleghe vittime della diffusione in rete di materiale pornografico realizzato con l’intelligenza artificiale utilizzando i loro volti. Obiettivo della mobilitazione è puntare l’attenzione dell’opinione pubblica su un fenomeno grave e in crescita e invitare le vittime a denunciare: con la legge promossa dal governo e approvata dal Parlamento, infatti, in Italia è stata introdotta una tutela penale specifica che punisce con la reclusione da uno a cinque anni “chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità” L'articolo “Non con la mia faccia”, flash mob contro la diffusione di materiale pornografico usando l’intelligenza artificiale Giornaliste italiane proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

