Non c'è niente di femminista nell'influattivismo su Instagram
È ora di parlare seriamente di influattivismo e logiche capitaliste, di femminismo usato come personal branding, neutralizzazione delle lotte e individualismo spacciato (male) per sorellanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
