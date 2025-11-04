Non ce l' ha fatta operaio estratto da crollo Torre dei Conti a Roma dopo 11 ore È morto in ospedale
(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 Octay Stroici, l'operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali al centro di Roma, è morto all'ospedale Umberto I. L'uomo era stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco dopo circa 11 ore. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
